Cna Pensionati Ragusa prosegue il proprio impegno nella promozione della cultura della prevenzione e dell’informazione sanitaria rivolta alla comunità, con un percorso di incontri che sta registrando grande partecipazione e interesse.

Nei giorni scorsi si è svolto l’appuntamento dal titolo “I vaccini, questi sconosciuti”, un momento di approfondimento che ha visto un pubblico attento e partecipe confrontarsi sul valore dell’immunoprofilassi come strumento fondamentale di tutela della salute. L’incontro, guidato dal dott. Francesco Blangiardi, ha offerto ai presenti un quadro chiaro e aggiornato sull’importanza dei vaccini nella prevenzione delle malattie infettive e cronico‑degenerative, stimolando domande, riflessioni e un dialogo costruttivo.

Il presidente di Cna Pensionati Ragusa, Giuseppe Distefano, ha espresso soddisfazione per la qualità del confronto e per la sensibilità dimostrata dai partecipanti, sottolineando come “iniziative di questo tipo contribuiscano a rafforzare la consapevolezza individuale e collettiva sul tema della salute, soprattutto in una fase storica in cui la corretta informazione è un bene prezioso”.

Il segretario territoriale Cna Pensionati, Giovanni Brancati, ha evidenziato l’importanza di continuare su questa strada: “La prevenzione è un investimento sul futuro. La partecipazione registrata conferma che i cittadini hanno voglia di capire, informarsi e fare scelte responsabili. Cna Pensionati sarà sempre al loro fianco in questo percorso”.

Nel solco di questo impegno, domani, mercoledì 29 aprile, si terrà un nuovo incontro informativo dedicato a un tema di grande attualità: “La medicina di genere – Salute e benessere al femminile”. L’iniziativa, che si svolgerà alle 16 presso il salone della Società operaia di Mutuo soccorso in Corso Umberto I a Modica, vedrà come relatrice la dottoressa Rosa Giaquinta, già medico di famiglia e già presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Ragusa. L’appuntamento offrirà un’occasione preziosa per approfondire le differenze biologiche e sociali che influenzano la salute delle donne, con l’obiettivo di promuovere maggiore consapevolezza e strumenti utili per il benessere quotidiano.

Cna Pensionati Ragusa rinnova l’invito alla cittadinanza a partecipare, convinta che la diffusione della cultura della prevenzione rappresenti un pilastro essenziale per una comunità più informata, attenta e responsabile.