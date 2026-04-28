La frazione marinara di Bruca è stata al centro, lo scorso fine settimana, di un intervento straordinario di pulizia, coordinato da diversi gruppi di volontari. Cittadini e attivisti hanno operato fianco a fianco nella rimozione dei rifiuti, in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale di Scicli, con l’obiettivo di migliorare le condizioni ambientali e il decoro della località costiera. All’iniziativa hanno aderito numerose realtà del territorio, tra cui Plastic Free Sicilia, il Wwf, il Comitato Bruca e l’associazione Bruca Senza Frontiere. L’azione non si è limitata alla semplice raccolta dei detriti: è stato definito un intervento organico volto a valorizzare la borgata rivierasca, da tempo al centro dell’attenzione per la tutela del litorale. Da Palazzo di Città è giunto un ringraziamento formale ai volontari per il senso civico dimostrato. L’Ente ha sottolineato come la collaborazione tra istituzioni e associazionismo rappresenti un modello imprescindibile per garantire la cura del territorio e sensibilizzare la cittadinanza al rispetto degli spazi comuni.