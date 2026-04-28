La Volley Modica NextGen Under 19 ha conquistato il titolo regionale di categoria, interrompendo una striscia di vittorie delle formazioni catanesi che durava dal 2019. Grazie al successo ottenuto nella Final Four disputata al PalaRizza, la squadra guidata da Ciccio Italia rappresenterà la Sicilia alle finali nazionali, in programma dall’11 al 17 maggio tra Parma e Piacenza.

Il percorso verso il titolo si è concluso senza set persi per i padroni di casa. Nella semifinale mattutina, Modica ha superato la Giavì Pedara con un netto 3-0, garantendosi l’accesso all’atto conclusivo contro l’Universal Warrior Catania. La finale pomeridiana ha visto i biancoazzurri imporsi nuovamente in tre parziali.

L’incontro decisivo è stato caratterizzato da un primo set combattuto, risolto nel finale da un attacco di Paolo Macca, premiato poi come miglior giocatore della finale. Dopo un secondo set dominato dai modicani (15/3 il parziale iniziale), il terzo parziale ha visto il ritorno degli etnei, capaci di annullare tre match point prima di cedere ai vantaggi sul 28/26.

Il successo arriva al termine di un tour de force per gli atleti, impegnati meno di ventiquattro ore prima nei play-off di Serie C a Gibellina. Nonostante la stanchezza per la trasferta nel trapanese, il gruppo ha mantenuto la lucidità necessaria per imporsi nel torneo regionale. Da domani la società sarà nuovamente impegnata a Palermo per le finali Under 17.

“Questa vittoria ci rende felici perché la aspettavamo da anni”, ha commentato Giorgio Scavino, responsabile del settore giovanile. “Negli ultimi anni siamo spesso arrivati in finale senza però vincere il titolo. Rappresentare la nostra Isola alla fase nazionale da campioni regionali è per noi un onore e un motivo di grande orgoglio”.