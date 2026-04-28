L’Asd Giarratana Volley torna in campo oggi per la gara di ritorno dei play off Big del campionato di Serie D femminile. Le rossoblù saranno impegnate in trasferta, sul parquet del Pala Tomarchio di Viagrande, con inizio fissato alle 19,30. Una sfida che si preannuncia complessa: all’andata, tra le mura amiche, la formazione giarratanese ha infatti ceduto per 3-0, risultato che rende necessario un vero e proprio exploit per ribaltare il confronto.

Nonostante la difficoltà dell’impegno, l’allenatore Saro Corallo mantiene alta la concentrazione del gruppo: «Sappiamo che servirà una prestazione maiuscola, ma non partiamo battuti. Le ragazze hanno lavorato bene e vogliono dimostrare il loro valore. Andiamo a Viagrande con determinazione e con la volontà di giocarcela fino all’ultimo scambio».

Accanto alla squadra, come sempre, il sostegno della società. Il presidente Salvatore Pagano guarda alla gara con realismo ma anche con fiducia: «Siamo consapevoli delle difficoltà, ma queste partite servono a crescere. L’importante è scendere in campo con coraggio e rispetto per il lavoro fatto. Qualunque sarà il risultato, vogliamo vedere una squadra che lotta e onora la maglia».

Per l’Asd Giarratana Volley sarà una serata decisiva, da affrontare con carattere e compattezza, nella speranza di compiere l’impresa e tenere aperto il cammino nei play off.