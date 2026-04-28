Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha fatto visita al liceo “Claudio Cavalleri” di Parabiago per rendere omaggio ai tre insegnanti che, durante una gita scolastica a Praga lo scorso 15 aprile, hanno evitato una possibile tragedia mettendo in sicurezza il pullman dopo il malore dell’autista. Tra loro anche Domenico Lucifora, docente originario di Vittoria, già segnalato nei giorni scorsi per il suo intervento tempestivo.

Insieme a lui sono state premiate le insegnanti Miriam Morsani e Federica Verzaro, che hanno condiviso la gestione dell’emergenza e contribuito a proteggere gli studenti presenti sul mezzo. Ai tre docenti è stato consegnato un attestato di merito che riconosce “l’elevato senso di responsabilità, la prontezza di intervento e lo spirito di solidarietà” dimostrati in una situazione critica.

Durante l’incontro con la comunità scolastica, il Ministro ha richiamato l’importanza di valorizzare comportamenti esemplari e di promuovere una cultura educativa che sappia dare spazio ai talenti, alle buone pratiche e a ciò che definisce una “narrazione del bene”. Un messaggio rivolto non solo agli studenti, ma all’intero sistema scolastico.

Il riconoscimento attribuito a Lucifora assume un significato particolare anche per la sua città d’origine, che vede in questo gesto un motivo di orgoglio: un concittadino capace di distinguersi in un contesto internazionale per lucidità, competenza e senso del dovere, incarnando al meglio i valori della scuola e della responsabilità civile.