Scicli piange la scomparsa di Salvatore Trovato. Aveva 51 anni. Lascia la moglie. I funerali sono in programma domani, mercoledì 29 aprile, alle 15,30 nella chiesa Madonna delle Grazie di Sampieri. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
Scicli piange la scomparsa di Salvatore Trovato. Aveva 51 anni. Lascia la moglie. I funerali sono in programma domani, mercoledì 29 aprile, alle 15,30 nella chiesa Madonna delle Grazie di Sampieri. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
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