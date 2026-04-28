Prosegue l’azione di contrasto del Comando provinciale dei Carabinieri di Ragusa, che ha intensificato i servizi di prevenzione e controllo della circolazione stradale. In questo quadro, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria hanno denunciato un 23enne vittoriese, sorpreso alla guida in palese stato di ebbrezza. Nel corso dei controlli effettuati nel fine settimana, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha intimato l’alt a un’autovettura di grossa cilindrata. Il conducente ha tentato di eludere l’ordine, proseguendo la marcia e cercando di dileguarsi tra le vie cittadine, ma è stato rapidamente inseguito e bloccato dall’equipaggio. Il giovane, manifestamente ubriaco, ha rifiutato di sottoporsi all’etilometro; per questo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. L’ipotesi accusatoria dovrà essere verificata nelle sedi competenti e potrà trovare conferma solo con l’instaurazione del contraddittorio tra le parti, come previsto dalla legge.