Vittoria saluta con profonda commozione Pippo Tringali, una delle personalità che più hanno inciso sulla crescita civile, sindacale e amministrativa della città. La sua scomparsa lascia un vuoto evidente in una comunità che per decenni ha riconosciuto in lui un punto di riferimento per serietà, visione e dedizione al bene pubblico.

La sua storia professionale nasce nel mondo delle Poste, dove si fece notare tra i postelegrafonici per capacità organizzative e una naturale inclinazione all’impegno collettivo. Fin da giovane, infatti, Tringali affiancò al lavoro una forte passione politica e sindacale, diventando negli anni Settanta una delle voci più autorevoli della Camera del Lavoro. In quella stagione di grande fermento contribuì a rafforzare il ruolo del sindacato nel territorio, accompagnando battaglie sociali e processi di modernizzazione che avrebbero segnato la storia cittadina.

Accanto all’attività sindacale, Tringali seppe distinguersi anche come imprenditore, intuendo con anticipo le potenzialità del settore agricolo e avviando un’attività innovativa nel campo della ricambistica. Ma fu nella gestione delle aziende municipalizzate che espresse al meglio la sua capacità amministrativa. Alla guida dell’AMIU, introdusse criteri gestionali più moderni, migliorò l’efficienza dei servizi e contribuì a risanare i conti, lasciando un modello organizzativo che per anni è stato considerato un riferimento.

La sua visione strategica lo portò inoltre a essere tra i primi promotori della Fiera EMAIA, intuendone il ruolo decisivo per valorizzare la serricoltura e l’intero comparto agroalimentare. Grazie al suo contributo, la fiera divenne uno spazio di promozione economica e culturale capace di raccontare l’identità produttiva del territorio.

Nel suo percorso pubblico, anche come amministratore, Tringali mantenne sempre uno stile sobrio, rigoroso e rispettoso del confronto democratico. Lontano da logiche personalistiche, ha incarnato un modo di fare politica fondato sulla competenza, sull’ascolto e sulla responsabilità.

In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio che ricordano non solo il dirigente, il sindacalista, l’amministratore, ma soprattutto l’uomo: capace di costruire relazioni sincere, di trasmettere valori e di essere un punto di riferimento per chi si affacciava alla vita pubblica.

I funerali saranno celebrati mercoledì 29 aprile alle ore 11, nella Basilica di San Giovanni Battista.

L’intera città si stringe attorno alla famiglia, rendendo omaggio a una figura che ha contribuito in modo determinante alla storia recente di Vittoria. La sua eredità morale e civile continuerà a vivere nel ricordo di chi lo ha conosciuto e nelle istituzioni che ha servito con passione.