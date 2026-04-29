La città di Chiaramonte Gulfi si prepara a vivere un Primo Maggio che, come confermato dalle anticipazioni ufficiali, trasformerà piazza Duomo e corso Umberto I in un grande palcoscenico a cielo aperto, con musica, gastronomia, danza, attività sportive e le scenografie statiche dei gruppi del Carnevale chiaramontano, create appositamente per l’occasione. Un format che negli ultimi anni ha registrato una partecipazione crescente e che nel 2026 si annuncia ancora più ricco e coinvolgente.

In questo contesto prende forma la chiàRUN, l’iniziativa sportiva che accompagnerà la giornata con percorsi pensati per tutti: una 5 km e una 8 km tra le vie del centro, i sentieri della pineta e gli scorci più suggestivi del territorio chiaramontano. Gli organizzatori hanno predisposto una guida completa per orientare i partecipanti: dettagli tecnici dei tracciati, consigli su cosa portare, informazioni logistiche e una pagina dedicata al ruolo fondamentale dell’Avis Chiaramonte Gulfi, partner dell’evento e promotore della cultura del dono.

Tra gli elementi più attesi ci sono i premi riservati ai partecipanti, insieme a due certezze che caratterizzano l’edizione 2026: la medaglia ufficiale per tutti e il kit gara, da ritirare alle 9,30 in piazza Duomo. Un modo per rendere la corsa accessibile, inclusiva e adatta a ogni livello di preparazione. I partecipanti di questa non competitiva sono al momento circa centocinquanta. Come dire che si annuncia già un successo.

La grande novità di quest’anno è però l’estensione dell’evento agli amanti delle due ruote: la chiàRUN “mette le ruote” e introduce un percorso ciclistico di 20 km, una passeggiata guidata non competitiva pensata per godersi insieme panorami e strade del territorio. La planimetria, il dislivello e i tempi previsti sono disponibili nelle slide informative, mentre le iscrizioni – obbligatorie – resteranno aperte fino al 29 aprile, sia presso il Bar Arena sia online tramite modulo dedicato. A organizzare questi appuntamenti Dinamika Aps e Aps Ibleo Bike tour.

Il tutto si inserisce in una cornice più ampia che, dalle 12:00 a mezzanotte, offrirà musica live, esibizioni artistiche, attività sportive e di danza curate dal Csen Ragusa, degustazioni e la tradizionale Festa ra Scaccia, uno dei simboli gastronomici più identitari della comunità. Le installazioni scenografiche dei gruppi del Carnevale completeranno l’atmosfera, creando un ponte visivo tra due delle feste più sentite del territorio.

Il sindaco Mario Cutello e l’assessore Giancarlo Catania hanno ribadito il valore sociale e culturale dell’iniziativa, sottolineando come il Primo Maggio appartenga all’intera comunità e rappresenti un momento di partecipazione, identità e creatività condivisa.

La chiàRUN 2026, con i suoi percorsi, le sue novità e il suo spirito inclusivo, si conferma così uno degli appuntamenti più attesi della giornata. L’invito è semplice: zaino in spalla, scarpe allacciate, bici pronta… e ci vediamo sulla linea di partenza.