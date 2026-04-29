A Ragusa il cinema Madison è stato costretto a chiudere temporaneamente i battenti a seguito di un’ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Cassì, che ha disposto la sospensione immediata dell’attività per gravi criticità legate alla sicurezza antincendio. Il provvedimento, emanato il 18 aprile, resterà valido fino al 3 maggio, salvo ulteriori sviluppi.

La decisione arriva dopo una segnalazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha evidenziato carenze nei requisiti di sicurezza della struttura. Il complesso, che ospita nove sale per una capienza complessiva di circa 1.200 spettatori, è stato diffidato dal proseguire le proiezioni fino al completamento degli adeguamenti richiesti. Anche la Questura ha chiesto ulteriori verifiche e ha invitato il Comune a valutare l’inibizione dell’accesso al pubblico, ritenendo necessario un intervento immediato a tutela dell’incolumità.

Il Comune ha quindi sospeso la Scia e vietato l’utilizzo dei locali fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e al rilascio delle autorizzazioni aggiornate. La proprietà del Madison sostiene di aver già trasmesso tutta la documentazione richiesta agli enti competenti e di essere in attesa delle verifiche, ma dagli uffici comunali trapela che quanto presentato non sarebbe ancora sufficiente.

Nel frattempo, la chiusura ha avuto un impatto immediato sul pubblico: la società ha provveduto al rimborso dei biglietti già acquistati per la proiezione de Il diavolo veste Prada 2, attesissima anteprima che avrebbe dovuto svolgersi proprio questa sera e che aveva registrato un alto numero di prenotazioni.

La situazione resta in evoluzione, tra accertamenti tecnici, atti amministrativi e la posizione della proprietà che contesta tempi e modalità del provvedimento. Per ora, però, il Madison rimane chiuso e il futuro della programmazione dipenderà dagli esiti delle verifiche e dal completamento degli interventi richiesti.