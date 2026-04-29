La comunità parrocchiale di Ragusa si prepara a vivere due giornate particolarmente intense nell’ambito dei festeggiamenti dedicati a San Giuseppe Artigiano, una ricorrenza molto sentita dal quartiere e accompagnata da momenti di preghiera, celebrazioni e iniziative di condivisione. Oggi, mercoledì 29 aprile, il programma prevede la preghiera del Santo Rosario e le litanie a San Giuseppe alle ore 8.00 e alle 18.30, seguite dalle celebrazioni eucaristiche alle 8.30 e alle 19.00, presiedute da don Guido Miglietta, sacerdote degli Oblati di San Giuseppe. Durante la giornata sarà possibile accostarsi al Sacramento della Confessione dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00, per vivere un momento di riflessione e rinnovamento spirituale.

Giovedì 30 aprile sarà invece una giornata di particolare significato: alle ore 8.30 si terrà la celebrazione eucaristica concelebrata dai sacerdoti Andrea Pomillo, Antonio Cascone, Gino Ravalli, Giuseppe Burrafato, Innocenzo Mascali e Mauro Nicosia, nel 25° anniversario della loro ordinazione sacerdotale. Alle 10,30 è prevista la benedizione alle attività commerciali del territorio parrocchiale, mentre alle ore 18.00 la celebrazione eucaristica si sposterà nella sala convegni del centro direzionale“Padre Rollo” nella zona artigianale, presieduta dal parroco don Andrea La Terra.

Nel suo messaggio alla comunità, don La Terra ha ricordato che «San Giuseppe è modello di umiltà e dignità nel lavoro quotidiano, esempio di amore concreto e servizio verso l’altro», invitando i fedeli a vivere questi giorni «come occasione di fede e di gratitudine verso chi, con il proprio impegno, costruisce ogni giorno la pace e il bene comune».

La festa di San Giuseppe Artigiano è sostenuta quest’anno dal media partner Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, che accompagna la parrocchia nella promozione e nella diffusione delle iniziative legate alla celebrazione.