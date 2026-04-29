La sesta edizione di “La Sicilia, danza Csen”, ospitata domenica scorsa al Teatro Tenda di Ragusa, si è conclusa con un bilancio estremamente positivo, confermando ancora una volta la manifestazione come una delle più importanti vetrine regionali dedicate alla danza accademica. L’evento, promosso dal comitato provinciale Csen Ragusa presieduto da Sergio Cassisi, con il supporto del Comune di Ragusa attraverso l’assessorato allo Sport, ha richiamato scuole provenienti da ogni parte della Sicilia, offrendo una giornata intensa di arte, talento e confronto.

In apertura, il presidente Cassisi ha consegnato una targa di ringraziamento al sindaco Peppe Cassì, presente insieme al vicesindaco Gianni Giuffrida, all’assessore allo Sport Simone Digrandi e al rappresentante dell’Ufficio Sport del Comune, Gianni Nicita, sottolineando la collaborazione istituzionale che negli anni ha permesso alla manifestazione di crescere e consolidarsi.

La direzione artistica, affidata a Dario Biuso, ha garantito un livello tecnico elevatissimo, valorizzato dalla presenza di una giuria di caratura internazionale composta da Mikhail Kaniskin (John Cranko Schule di Stoccarda), Alen Bottaini (Alen Bottaini Academy) e Yvette Regueiro (Birmingham Royal Ballet). Professionisti che hanno seguito con attenzione ogni esibizione, apprezzando la qualità delle coreografie e l’impegno dei giovani danzatori. Il tutto con la supervisione del segretario e verbalizzatore, il maestro Fabio Gencarelli, che ha fornito un supporto organizzativo molto rilevante.

Le performance, che si sono susseguite per l’intera giornata, hanno spaziato dalla danza classica alla moderna, dalla contemporanea alla composizione coreografica, offrendo al pubblico un panorama ricco e variegato della danza siciliana. Oltre alle premiazioni ufficiali, ogni giurato ha messo a disposizione borse di studio nelle rispettive strutture di riferimento, un gesto che testimonia la volontà di sostenere concretamente i talenti più promettenti. «Questa edizione – afferma il presidente Sergio Cassisi – ha confermato la straordinaria vitalità delle scuole di danza siciliane. Abbiamo assistito a esibizioni di altissimo livello e a un entusiasmo contagioso da parte dei partecipanti. Ringrazio il Comune di Ragusa per il supporto, la giuria per la professionalità e tutte le scuole che hanno creduto in questo appuntamento. La Sicilia, danza Csen continua a crescere e continuerà a essere un punto di riferimento per la formazione e la valorizzazione dei giovani danzatori della nostra regione». La manifestazione si chiude dunque con un forte segnale di partecipazione e qualità, confermando Ragusa come uno dei poli più attivi e riconosciuti nel panorama della danza in Sicilia.