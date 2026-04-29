Ieri mattina il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, ha fatto visita al Comando Compagnia dei Carabinieri di Vittoria.

Accolto dal personale, ha incontrato le unità in servizio ed è stato accompagnato in un sopralluogo nei locali della caserma.

In segno di stima, gli è stato donato lo stemma dell’Arma in ceramica.

Nel corso dell’incontro, il presule ha espresso sincera gratitudine per l’impegno quotidiano dei militari, sottolineando il valore di un servizio attento sia alla repressione sia alla prevenzione.

In preghiera, ha poi affidato tutti i carabinieri alla protezione della Virgo Fidelis (foto Assenza).