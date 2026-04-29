Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno tratto in arresto in flagranza due uomini di 36 e 32 anni, entrambi vittoriesi, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un servizio mirato al contrasto del traffico di droga, i poliziotti, intervenuti per un controllo nell’abitazione del 36enne, hanno trovato sul posto anche il 32enne che, alla vista degli operatori, ha tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo dal terrazzo.

Agenti appostati nelle vicinanze hanno recuperato circa 8,1 grammi di droga, già suddivisa in dosi.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire materiale utile al confezionamento e alla vendita delle sostanze.

Alla luce degli elementi raccolti, i due sono stati arrestati e, ultimate le formalità di rito, trasferiti alla casa circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica.