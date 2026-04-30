La Polizia di Stato ha arrestato un 28enne modicano con le accuse di violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopo che il giovane si è scagliato contro il personale del Commissariato di Modica impegnato in servizio. Gli agenti erano intervenuti a seguito della segnalazione di un individuo che tentava di entrare con la forza in un’abitazione, prendendo a calci e pugni il portone d’ingresso. Invitato a declinare le proprie generalità, il giovane ha cercato di darsi alla fuga e, in preda all’agitazione, ha aggredito i poliziotti, colpendoli ripetutamente. Bloccato, è stato tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. I poliziotti coinvolti si sono recati in ospedale per le cure del caso; per le lesioni riportate è stata emessa una prognosi di dieci giorni.