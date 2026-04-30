Anas ha programmato la demolizione del cavalcavia situato al chilometro 16,200 della strada statale 514, un intervento che rientra nei più ampi lavori di ammodernamento previsti per il Lotto 1 dell’itinerario Ragusa-Catania.

L’operazione, necessaria per consentire la successiva realizzazione di una nuova infrastruttura nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, si svolgerà tra sabato 2 e domenica 3 maggio. Per garantire la massima sicurezza durante l’esecuzione delle opere, la circolazione sarà interrotta nel tratto compreso tra i chilometri 11,550 e 18,600, a partire dalle ore 16 di sabato fino alle 12 del giorno successivo.

Al fine di contenere i disagi per gli automobilisti, i cantieri saranno operativi prevalentemente nelle ore serali e notturne. Durante il periodo di chiusura, il traffico veicolare verrà deviato in entrambe le direzioni lungo le strade provinciali 5, 30 e 7. L’azienda raccomanda agli utenti in transito di prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea appositamente installata e di pianificare i propri spostamenti con il dovuto anticipo.