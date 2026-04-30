Un incendio di vaste proporzioni ha devastato nella notte l’area dell’ azienda Orto Imballaggi, lungo la Santa Croce–Comiso, impegnando i vigili del fuoco in un intervento durato ore e ancora in fase di completa bonifica. Le fiamme sono divampate intorno alle 3.00, propagandosi con estrema rapidità a causa della tipologia dei materiali presenti in deposito e avvolgendo l’intera struttura.

La prima squadra a raggiungere il sito è stata quella del distaccamento di Santa Croce Camerina, che ha avviato le operazioni di spegnimento in un contesto già critico. Poco dopo sono arrivate l’autoscala e l’autobotte del comando provinciale di Ragusa, seguite dalla squadra operativa del distaccamento di Vittoria. In totale sono intervenute sette squadre, per un complesso di circa venti uomini impegnati senza sosta nel contenimento del rogo.

L’incendio ha causato gravi danni ai locali dell’azienda, compromettendo l’intera area operativa. Nonostante la violenza delle fiamme, i vigili del fuoco sono riusciti a evitare che venissero coinvolti un autocarro e una vettura parcheggiati nelle vicinanze, scongiurando un ulteriore aggravamento della situazione.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri delle compagnie di Vittoria, Ragusa e Santa Croce Camerina, impegnati nei rilievi e nella messa in sicurezza dell’area. Le cause del rogo restano al momento da accertare, e saranno oggetto di approfondimento nelle prossime ore.