Con grande entusiasmo la comunità di Mazzarelli ha assistito all’insediamento del nuovo direttivo della Pro Loco Mazzarelli Aps, evento che apre un nuovo capitolo per la vita associativa e culturale del borgo. L’elezione, svoltasi in un clima di partecipazione e confronto costruttivo, nell’assemblea del 22 aprile scorso, ha definito la squadra che guiderà l’associazione nei prossimi anni con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue risorse.

Nel primo consiglio direttivo del 29 aprile 2026, nel rispetto della tradizione ma con lo sguardo al futuro, al Presidente uscente Tonino Gulino, figura storica e stimata, succede Antonio Carnemolla. La sua nomina è stata accolta con favore per la riconosciuta competenza e il profondo legame con il territorio. Il Presidente Carnemolla darà continuità ai progetti avviati, introducendo nuove iniziative per accrescere l’attrattiva turistica e culturale di Mazzarelli.

Al suo fianco, come Vice Presidente, Cecilia Tumino. Esperienza e capacità di coordinamento ne faranno un riferimento strategico e operativo per il direttivo.

La gestione amministrativa e finanziaria è affidata a Giuseppe Alabiso, che ricoprirà i ruoli di Segretario e Tesoriere. Un doppio incarico che testimonia fiducia nelle sue capacità organizzative e garantisce trasparenza ed efficienza.

Completano il direttivo i Consiglieri: Antonella Salerno, Maurizio Carnemolla, Maurizio Carratello, Emilia Rollo, Giovanni Cascone e Marco Carnemolla. Nello stesso momento assembleare sono stati eletti i componenti dei provibiri composto da: Venerando Suizzo, Giuseppe Salonia e Lorenzo Lo Presti Con successivo incontro dei componenti è stato eletto presidente Giuseppe Salonia.

Il nuovo direttivo si presenta come una squadra coesa e determinata, pronta a rafforzare il senso di appartenenza, valorizzare le eccellenze locali e promuovere il patrimonio storico, culturale e naturalistico di Mazzarelli, creando occasioni di aggregazione per residenti e visitatori. La Pro Loco Mazzarelli APS si prepara così a un periodo di intensa attività per far conoscere la bellezza e l’autenticità di questo angolo d’Italia.