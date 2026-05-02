Prosegue senza sosta l’azione di contrasto ai reati da parte del Comando provinciale dei Carabinieri di Ragusa, con un potenziamento dei controlli sul territorio mirato ad accrescere la percezione di sicurezza e a reprimere lo spaccio di stupefacenti. In questo contesto, i militari della Stazione di Chiaramonte Gulfi, durante specifici servizi antidroga, hanno arrestato in flagranza un 19enne del posto, sorpreso mentre cedeva una dose a un coetaneo. Gli accertamenti successivi, compresa una perquisizione nell’abitazione del giovane, hanno consentito di rinvenire ulteriore hashish presumibilmente destinato alla vendita al dettaglio, un bilancino di precisione perfettamente funzionante, materiale per il confezionamento e 250,00 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti verosimilmente provento dell’attività illecita. La droga e il materiale sequestrati sono stati posti a disposizione per gli accertamenti qualitativi e quantitativi. Considerata la flagranza, il ragazzo è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero, accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa della fissazione dell’udienza per il “giudizio direttissimo”. Nei giorni scorsi, davanti al Tribunale ibleo, si è svolta l’udienza di convalida: l’imputato è stato riconosciuto colpevole e condannato a sei mesi di reclusione e a una multa di 450,00 euro, oltre alle spese processuali. Pena sospesa.