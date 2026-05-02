La comunità parrocchiale di Ragusa si prepara a vivere domani la festa esterna di San Giuseppe Artigiano, momento conclusivo di una settimana intensa di preghiera e condivisione. La giornata di domenica 3 maggio si aprirà alle 8,30 con la preghiera del santo Rosario e le litanie a San Giuseppe, seguite alle 9 dalla celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Luca Bonomo, e alle 11 da quella guidata dal parroco, il sacerdote Andrea La Terra.

Nel pomeriggio, alle 18,30, si rinnoverà la preghiera del Rosario, mentre alle 19 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal vicario generale della Diocesi di Ragusa, il sacerdote Roberto Asta, in un clima di profonda devozione e partecipazione comunitaria.

Alle 20 prenderà il via la processione con il simulacro di San Giuseppe artigiano, che attraverserà le vie Pietro Nenni, Psaumida, Solunto (con sosta e preghiera), Caronia, Cesare Terranova e Don Mattia Nobile (con sosta e preghiera). Quindi via Psaumida e via Nenni prima del rientro in chiesa. La serata sarà accompagnata dalla tradizionale fiera del dolce, segno di festa e condivisione tra i fedeli e il quartiere.

La celebrazione, sostenuta quest’anno dal media partner Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, conferma il legame profondo tra la parrocchia, gli artigiani e la città, nel segno della fede e del lavoro come valori di comunità e speranza.