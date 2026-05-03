Nel silenzio del primo pomeriggio, in contrada Serra a Ragusa, un passante ha sentito qualcosa che non poteva ignorare: i lamenti flebili di un cagnolino provenire dal fondo di un dirupo. Un suono disperato, quasi soffocato dai rovi, che ha fatto scattare immediatamente l’allarme.

La squadra dei vigili del fuoco è arrivata poco dopo. Una volta valutato lo scenario, i pompieri hanno capito che non sarebbe stato un intervento semplice: il cane era scivolato in una scarpata ripida, intrappolato tra vegetazione fitta e terreno instabile. Per raggiungerlo è stato necessario ricorrere alle tecniche SAF, con una discesa lenta e complessa, metro dopo metro, fino a raggiungere quel piccolo corpo impaurito ma ancora vivo.

Le operazioni sono durate diverse ore, rese difficili dalla conformazione del luogo. Ma alla fine, la scena che tutti speravano si è materializzata: il vigile del fuoco che risale con il cane tra le braccia, stremato ma salvo.

Grazie al microchip, l’animale è stato subito identificato e riconsegnato ai suoi proprietari, che nel frattempo avevano avviato le ricerche dopo averlo perso. L’incontro è stato un momento di pura emozione: lacrime, abbracci, sollievo.

Sul posto anche la polizia locale, che ha seguito le operazioni fino alla conclusione.

Un intervento complesso, un pomeriggio di tensione, ma soprattutto una storia a lieto fine che ricorda quanto, a volte, basti un gesto di attenzione per salvare una vita.