I militari della Stazione dei Carabinieri di Ispica hanno arrestato un trentenne del luogo, condannato in via definitiva per reiterate violazioni della normativa sugli stupefacenti. Nella serata di giovedì, al giovane — già agli arresti domiciliari — è stato notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Il provvedimento si riferisce a diversi episodi di detenzione e spaccio di cocaina, hashish e marijuana, nonché, in un’occasione, di Mdma, commessi tra novembre 2017 e luglio 2025 e accertati dai Carabinieri di Modica e di Ispica.

Per tali fatti, l’uomo era stato condannato con quattro distinte sentenze del Tribunale di Ragusa, con pene comprese tra un anno e sei mesi e due anni e dieci mesi; l’ultima decisione è divenuta definitiva il mese scorso.

Le condanne sono state unificate con un provvedimento di cumulo, che ha rideterminato la pena in 6 anni e 8 mesi di reclusione e 23.000 euro di multa.

Espletate le formalità di identificazione e di notifica, il giovane è stato tradotto dai Carabinieri presso la Casa circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria per scontare, al netto della pena già espiata, un residuo di sei anni e tre mesi di reclusione.