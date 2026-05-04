La comunità sportiva ragusana celebra in queste ore un nuovo e significativo traguardo raggiunto dal maestro Angelo Corifeo (nella foto), figura di riferimento nel panorama degli sport da combattimento del territorio. Corifeo ha infatti conseguito la laurea magistrale in Management dello sport e delle Attività motorie (LM-47), un percorso accademico che si aggiunge alla precedente Laurea in Scienze motorie (L-22) e che ne consolida ulteriormente la preparazione professionale.

Il maestro ha annunciato il risultato attraverso un post pubblico, sottolineando come questo nuovo titolo rappresenti un passaggio fondamentale per ampliare competenze e prospettive nel settore sportivo. «Questo percorso – ha scritto – mi ha permesso di acquisire competenze strategiche, gestionali e organizzative necessarie per operare in un settore dinamico e in continua evoluzione». Un bagaglio formativo che Corifeo intende ora mettere al servizio della crescita del movimento sportivo locale, con particolare attenzione all’organizzazione di eventi, alla gestione delle risorse umane e allo sviluppo delle discipline da combattimento di cui è da anni promotore.

Il traguardo non è passato inosservato all’interno del mondo sportivo provinciale. Il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, ha voluto rivolgere al maestro Corifeo un messaggio di apprezzamento, definendo il risultato «un prestigioso obiettivo che può fare ambire a una crescita sempre più interessante per l’intero movimento degli sport da combattimento». Cassisi ha evidenziato come la formazione avanzata del maestro rappresenti un valore aggiunto non solo per la sua attività personale, ma per tutto il settore che, grazie a figure qualificate, può puntare a nuovi livelli di qualità e riconoscimento. Per Corifeo, che conclude il suo messaggio dichiarandosi «pronto a nuove sfide professionali», si apre ora una fase di ulteriore consolidamento e sviluppo, con l’obiettivo dichiarato di contribuire in modo ancora più incisivo alla diffusione e alla professionalizzazione dello sport nel territorio ragusano.