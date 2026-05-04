Il Tribunale di Catania ha emesso un provvedimento di revoca del sequestro che gravava su diverse realtà imprenditoriali operanti nel settore dei trasporti e della logistica a Vittoria. La decisione giunge a seguito dell’istanza presentata il 20 marzo 2026, la quale ha ricevuto il parere favorevole del Pubblico Ministero.

I giudici hanno ritenuto che non sussistessero più i presupposti per il mantenimento del vincolo cautelare. Secondo il Tribunale, la gestione giudiziaria delle società sarebbe risultata “anti-economica”. I giudici hanno stabilito che non vi è il rischio di sottrazione di beni dotati di reale consistenza economica da parte del proposto, accogliendo così le motivazioni presentate dalla difesa.

Il provvedimento dispone la restituzione alla proprietà delle quote sociali e del relativo compendio aziendale delle società Europattans SRL, The World of Trasport SRLS, Ditta Individuale Giudice Raffaele e la Giudice Luciano Trasporti SRLS.

Il decreto, firmato dal Presidente Maria Pia Urso e dal Giudice Estensore Manuela M.L. Matta, ordina l’immediata trascrizione della revoca nei pubblici registri e nei libri sociali. È stata, inoltre, disposta la comunicazione ufficiale all’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati e al curatore della Europatrans srl (attualmente in liquidazione giudiziale) per procedere alla restituzione formale dei beni.