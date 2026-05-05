Operazione interforze nel Ragusano: controlli straordinari contro spaccio e immigrazione irregolare Nel mese di aprile, la Polizia di Stato, in sinergia con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, ha condotto servizi straordinari di controllo del territorio mirati a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e l’immigrazione clandestina.

Le verifiche, svolte anche con il contributo della Polizia Locale e il supporto tecnico di personale Enel e del Comune di Ragusa, hanno interessato diversi complessi edilizi del centro storico per accertarne la corretta destinazione d’uso, la presenza effettiva degli aventi diritto, nonché la regolarità dei contratti di locazione e delle utenze. L’impiego complessivo di circa 130 operatori ha portato ai seguenti risultati: effettuati 63 posti di controllo; identificate 1.042 persone; controllati 560 veicoli; accertate 37 violazioni al Codice della strada; disposte 21 espulsioni nei confronti di cittadini stranieri, 10 dei quali accompagnati presso i Centri di permanenza per il rimpatrio; ispezionati 8 esercizi pubblici, con 1 provvedimento di chiusura temporanea. Nell’ambito dei controlli nei locali pubblici, le attività interforze sono state svolte con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, per verificare il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni.