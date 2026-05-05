Incendio alla periferia di Santa Croce Camerina, fiamme in contrada Pezza

Nel primo pomeriggio di oggi un incendio di interfaccia ha interessato la periferia di Santa Croce Camerina, in contrada Pezza, alle spalle del supermercato Ard Discount, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Ragusa.

I pompieri sono giunti sul posto con tre mezzi per contenere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse ulteriormente. Considerata la natura dell’incendio, è stato successivamente richiesto al Dipartimento regionale della Protezione Civile l’invio di una squadra AIB del gruppo comunale di Protezione Civile, impegnata nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Le operazioni si sono concluse intorno alle 17, consentendo il rientro delle squadre intervenute nelle rispettive sedi.