Lungo la strada della Fiumara, arteria di collegamento tra Scicli e Modica, un’automobilista sciclitana è rimasta coinvolta in un grave incidente autonomo mentre viaggiava in direzione Modica. Secondo una prima ricostruzione, all’origine del sinistro potrebbe esserci un improvviso malore accusato dalla conducente (foto Assenza).

La dinamica è tuttora al vaglio delle autorità: resta da chiarire se l’impatto contro il muro di contenimento sia conseguenza del malessere oppure se il distacco della ruota anteriore lato guida sia avvenuto un attimo prima dello schianto, rendendo il veicolo ingovernabile. Determinante, in attesa dell’arrivo del 118, l’intervento di un passante che, resosi conto della gravità della situazione, ha prestato i primi soccorsi con prontezza: ha tamponato la profonda ferita alla testa della signora, esercitando una pressione costante e riuscendo a contenere la copiosa emorragia.

Un gesto provvidenziale che ha contribuito a stabilizzare la vittima. La donna è attualmente ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Modica per tutti gli accertamenti necessari.

Nonostante la violenza dell’impatto e la lacerazione alla fronte, suturata con numerosi punti, è cosciente.