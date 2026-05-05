Torna la Festa dello Sport “+Movimento”, giunta alla seconda edizione, in programma sabato 9 e domenica 10 maggio, dalle 10,30 alle 20,30, tra la Galleria e il parcheggio esterno del Centro commerciale ibleo di Ragusa. Un weekend interamente dedicato all’attività fisica, al gioco e alla passione sportiva, promosso in collaborazione con il Csen – Comitato provinciale di Ragusa e con la Consulta giovanile del Comune di Ragusa.

L’iniziativa, che già nella prima edizione aveva riscosso grande successo di pubblico e partecipazione, si conferma come un appuntamento di riferimento per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita. Saranno due giornate ricche di dimostrazioni, esibizioni e attività aperte a tutti, con il coinvolgimento di oltre trenta associazioni sportive della provincia di Ragusa, istruttori e giovani atleti del territorio.

«Il progetto +Movimento – dichiara Sergio Cassisi, presidente del comitato provinciale Csen Ragusa – nasce per portare lo sport fuori dai luoghi tradizionali e renderlo accessibile a tutti. È un modo per far conoscere le discipline, creare aggregazione e trasmettere valori come rispetto, inclusione e benessere. Ragusa ha una grande tradizione sportiva e il Csen è orgoglioso di sostenerla con iniziative che uniscono divertimento e formazione».

La manifestazione è organizzata con la collaborazione e il sostegno delle responsabili del Centro commerciale ibleo, Alessia Naccari e Carla Gurrieri (nella foto con Cassisi), che hanno voluto rinnovare l’impegno nel promuovere eventi di valore sociale e culturale. «Lo sport – sottolineano – è un linguaggio universale che unisce le persone e contribuisce a costruire comunità. Il Centro commerciale ibleo è felice di essere ancora una volta punto di incontro per famiglie, giovani e associazioni».

La Festa dello Sport +Movimento si conferma dunque un’occasione di partecipazione e condivisione, capace di trasformare gli spazi del centro in un grande palcoscenico di energia e vitalità, dove ogni attività diventa un invito a muoversi, a stare insieme e a vivere lo sport come esperienza di crescita personale e collettiva.