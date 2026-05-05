Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri nel cuore del centro cittadino. Un uomo, mentre si trovava all’altezza dell’incrocio tra la parte bassa di via Francesco Mormino Penna, corso Umberto I e via Ospedale, è stato colto da un malore improvviso accasciandosi a terra.

Immediato è stato l’intervento dei numerosi passanti che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, i cui operatori hanno stabilizzato l’uomo prima di disporne il trasferimento d’urgenza in ospedale per gli accertamenti del caso.

Presente sul luogo dell’evento anche la polizia municipale per gestire la viabilità e fornire assistenza durante le operazioni di soccorso (foto Assenza).