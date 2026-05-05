Grave incidente questa mattina sulla Strada statale 115, poco prima del ponte Costanzo, in direzione Ragusa–Modica. Tre autovetture sono rimaste coinvolte nella collisione e quattro persone sono state trasportate agli ospedali di Modica e Ragusa per accertamenti e cure. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, rimuovendo i mezzi e verificando eventuali rischi di incendio o sversamenti di carburante. La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e ha gestito la circolazione, fortemente rallentata per tutta la durata delle operazioni di soccorso. Le cause sono in fase di accertamento: si ipotizza un impatto frontale o laterale tra le auto, avvenuto in un tratto particolarmente insidioso della statale, già in passato teatro di numerosi sinistri. Il traffico è stato temporaneamente deviato su itinerari alternativi per consentire la rimozione dei veicoli e il ripristino delle condizioni di sicurezza. L’episodio riaccende l’attenzione sulla pericolosità di alcuni segmenti della SS 115, dove la combinazione di velocità, curve e intenso flusso veicolare continua a costituire un rischio concreto per automobilisti e motociclisti.