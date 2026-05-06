La comunità di Ragusa celebra in questi giorni uno dei momenti più sentiti del calendario mariano: la festa di Maria Santissima della Medaglia, compatrona della città, con le solenni iniziative in corso nella cattedrale di San Giovanni Battista.

Oggi, 6 maggio, ricorre anche il 76° anniversario della fondazione della Diocesi di Ragusa, ricordato con celebrazioni eucaristiche alle ore 9.00 e alle ore 19.00, in un clima di profonda gratitudine per il cammino pastorale e comunitario che la diocesi ha compiuto nel tempo.

Da giovedì 7 a sabato 9 maggio si svolgerà il triduo di preparazione alla festa di Maria Ss. della Medaglia, cuore spirituale dei festeggiamenti. Giovedì la celebrazione delle 19.00 sarà presieduta da don Riccardo Bocchieri, parroco di Santa Maria di Portosalvo a Marina di Ragusa, con l’animazione del gruppo donne di Azione Cattolica, del gruppo di preghiera di Padre Pio e dei volontari del Centro Ascolto Caritas. Venerdì 8 maggio la Messa vespertina sarà presieduta da don Paolo La Terra, cancelliere della Diocesi di Ragusa, e animata dal gruppo del Rinnovamento nello Spirito. Sabato 9 maggio, alle ore 10,30, il vescovo Giuseppe La Placa presiederà la celebrazione eucaristica con il rito della professione perpetua e del rinnovo dei voti delle Suore del Sacro Cuore di Gesù, mentre alle ore 19.00 si terrà la Messa con il conferimento del Sacramento della Confermazione a 14 ragazzi del catechismo, accompagnata dalla Corale della Cattedrale diretta dal maestro Giovanni Giaquinta e all’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

I festeggiamenti culmineranno domenica 10 maggio con la tradizionale processione del simulacro di Maria Ss. della Medaglia per le vie di Ragusa, segno di fede e devozione che da oltre un secolo unisce la città attorno alla sua compatrona. Un appuntamento che rinnova la memoria di una tradizione radicata e viva, capace di coniugare spiritualità, storia e identità comunitaria.