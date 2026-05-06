I carabinieri della Stazione di Vittoria hanno arrestato un cinquantacinquenne di origini marocchine, domiciliato nella città ipparina, condannato, in via definitiva, perché ritenuto responsabile di gravi reati in materia di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di lunedì, i carabinieri hanno notificato all’interessato un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso contro di lui dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura generale presso la Corte di Appello di Catania.

I fatti a cui si riferisce il provvedimento, sono stati commessi a Vittoria, dal luglio al novembre del 2008, periodo in cui l’uomo è stato riconosciuto responsabile dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di concorso in detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, per i quali dovrà scontare 12 anni di reclusione, oltre alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e all’interdizione legale per tutta la durata della pena.

Il 55enne, completate le procedure di identificazione e notifica del provvedimento, è stato tradotto dai Carabinieri di Vittoria presso la casa circondariale di Ragusa, ove permarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.