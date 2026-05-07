Il secondo turno dei play off di Serie C maschile si avvicina e a Giarratana cresce l’attesa per la sfida di sabato alle 19 nella palestra comunale, dove l’Asd Giarratana Volley affronterà il Milazzo in una partita che vale molto più di un semplice passaggio di turno. Dopo il brillante successo per 3-0 contro l’Entello Erice, la squadra di coach Gianluca Giacchi è pronta a dare continuità al proprio percorso, consapevole che la posta in palio può aprire le porte alla Serie B.

L’atmosfera in casa Giarratana è carica di energia e concentrazione. La squadra si sta preparando con grande intensità, curando ogni dettaglio tecnico e mentale per affrontare un avversario di spessore. “Sappiamo bene la forza del Milazzo – afferma coach Giacchi – ma abbiamo dimostrato di poter giocare con determinazione e lucidità nei momenti decisivi. I ragazzi stanno lavorando con entusiasmo e con la consapevolezza che ogni punto può fare la differenza. È una partita che richiede cuore, disciplina e fiducia nei propri mezzi”.

Anche il presidente Salvatore Pagano sottolinea l’importanza del momento: “Questa gara rappresenta un passaggio cruciale per la nostra società e per tutta la comunità di Giarratana. Dopo la vittoria del primo turno, abbiamo sentito un grande sostegno da parte dei tifosi e della città. Ora serve un ulteriore sforzo per continuare a sognare. La Serie B non è solo un traguardo sportivo, ma il simbolo di un progetto che cresce mese dopo mese grazie al lavoro di tutti”.

Il Giarratana Volley si presenta dunque con la voglia di scrivere un’altra pagina importante della propria storia. La palestra comunale si prepara a vivere una serata di emozioni e sport vero, con il pubblico chiamato a spingere la squadra verso un risultato che potrebbe segnare una svolta. L’appuntamento è fissato: sabato alle 19, Giarratana contro Milazzo, una sfida che promette intensità, spettacolo e orgoglio.