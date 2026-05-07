Un blitz degli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica ha portato all’arresto di un 46enne del posto, ritenuto responsabile di una brutale aggressione ai danni di un giovane concittadino.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati ipotizzati di estorsione, rapina e porto abusivo di arma.

L’episodio è scaturito da un violento alterco avvenuto nelle vie del centro storico della città.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il modicano avrebbe affrontato un 32enne pretendendo il versamento di una somma per saldare un presunto debito pregresso, ancora da accertare. Di fronte al deciso rifiuto della vittima, la situazione sarebbe degenerata in pochi istanti: l’uomo avrebbe estratto un coltello, colpendo il 32enne, e si sarebbe poi impossessato di denaro con la forza.

Un’immediata attività investigativa dei poliziotti ha consentito di chiarire la dinamica dei fatti. Le testimonianze acquisite e l’analisi degli elementi rinvenuti sul luogo dell’aggressione hanno permesso di identificare il sospettato, già noto alle forze dell’ordine, delineando un solido quadro indiziario.

Le risultanze sono state trasmesse all’Autorità giudiziaria, che ha ritenuto necessaria la misura cautelare più gravosa. Il 46enne è stato rintracciato e tradotto nella casa circondariale, dove rimane a disposizione della magistratura.