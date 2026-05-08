Durante i consueti controlli di sicurezza, gli agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso hanno fermato e denunciato un cittadino straniero di 63 anni, trovato in possesso di un’arma da taglio non autorizzata.

L’uomo è stato intercettato dai poliziotti nell’ambito del dispositivo di prevenzione e controllo attivo all’interno dell’aeroporto comisano. A seguito di una perquisizione, è emerso che il soggetto occultava un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 centimetri.

Alla richiesta degli operatori di fornire una valida motivazione circa il possesso di un oggetto simile in un luogo pubblico (e sensibile come un aeroporto), il 63enne non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile.

L’arma bianca è stata immediatamente posta sotto sequestro.

L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica competente, con l’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.