La Festa dello Sport “+Movimento” del Csen animerà per tutto il weekend, sabato e domenica, il Centro commerciale ibleo trasformandolo in un grande spazio aperto al movimento, alla socialità e alla partecipazione. Sono oltre trentatré le società coinvolte e circa mille gli atleti che, tra esibizioni, dimostrazioni e attività aperte al pubblico, offriranno due giornate dense di energia e curiosità. Dalla danza sportiva all’equitazione, dalle arti marziali al soft air, fino al tiro con pistola a salve e ai momenti dedicati ai bambini, ogni disciplina diventa un’occasione per avvicinare famiglie e giovani allo sport in un clima di festa.

Sergio Cassisi, presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, sottolinea come questa manifestazione rappresenti uno dei progetti più significativi del centro sportivo educativo nazionale sul territorio: «+Movimento nasce per portare lo sport tra la gente, nei luoghi quotidiani, dove può essere visto, provato e vissuto senza barriere. È un modo per far conoscere le discipline, ma anche per ribadire che lo sport è inclusione, educazione, rispetto. La risposta delle associazioni e delle famiglie conferma che Ragusa ha una comunità viva, che crede nel valore del movimento e nella sua capacità di unire. Ringraziamo la direzione del Centro commerciale ibleo, rappresentata da Alessia Naccari e Carla Gurrieri, che continua a credere in questo progetto».

Cassisi aggiunge che la crescita costante dell’iniziativa è il risultato di un lavoro condiviso con le società sportive e con il Centro commerciale ibleo, che anche quest’anno ha scelto di ospitare l’evento mettendo a disposizione spazi e supporto organizzativo. «La collaborazione con il centro commerciale è fondamentale» afferma. «Permette di portare lo sport in un luogo attraversato ogni giorno da migliaia di persone, creando un ponte tra il mondo associativo e la cittadinanza. Basti pensare che l’anno scorso sono stati in 12.000 gli ospiti che hanno vissuto questa giornata. Cercheremo di migliorare ulteriormente. È un modo concreto per promuovere stili di vita attivi e per far scoprire ai più piccoli nuove passioni». Il weekend si preannuncia dunque come una grande festa collettiva. Non a caso domani sera ci sarà spazio anche per la musica con la Noro’s Band di Rosolini mentre domenica sera si esibirà la Cricca Liga di Modica. La Festa dello Sport è un’occasione per vedere da vicino discipline diverse, conoscere le realtà sportive del territorio e vivere due giornate all’insegna del movimento, della curiosità e della partecipazione.