Principio di incendio stamattina in un edificio che ospita diversi uffici ed una nota farmacia sulla Sorda-Sampieri nel polo commerciale. Le fiamme si sono sprigionate dal vano tecnico che si trova sul tetto dell’edificio. In poco tempo le persone che si trovavano all’interno hanno lasciato l’edificio riversandosi in strada. Sul posto sono giunti subito i vigili del fuoco di Modica e una volante di polizia del locale commissariato. Le fiamme sono state domate in poco tempo. Sembra che a provocare il principio di incendio sia stato un cortocircuito scaturito dal malfunzionamento di un condizionatore. Tanto spavento, dunque, ma fortunatamente non si sono registrate conseguenze gravi.