A Vittoria, in contrada Alcerito, è divampato un incendio che riporta immediatamente l’attenzione su un rischio che quest’anno appare più alto del solito. A denunciarlo è Andrea Di Priolo dell’associazione Terre Pulite, che parla di una situazione resa particolarmente vulnerabile dalla crescita eccezionale delle erbe spontanee. Le abbondanti piogge degli ultimi mesi, infatti, hanno favorito uno sviluppo vegetativo come non si vedeva da anni, trasformando oggi quei terreni in un combustibile naturale pronto a prendere fuoco con estrema facilità.

La stagione secca è già iniziata e, con essa, anche le condizioni che favoriscono l’innesco dei roghi. Basta poco: una distrazione, un gesto imprudente, una scintilla. Per questo Di Priolo richiama con forza la necessità di vietare qualsiasi accensione di fuochi, mettere in sicurezza i terreni, procedere allo sfalcio e alla scerbatura delle erbe e creare, dove possibile, fasce tagliafuoco capaci di rallentare la propagazione delle fiamme.

Secondo l’attivista, questo è il momento di agire, non quando gli incendi saranno già fuori controllo. La prevenzione, insiste, è l’unico strumento davvero efficace per proteggere il territorio, il lavoro degli agricoltori e la salute dei cittadini. L’incendio di Alcerito diventa così un campanello d’allarme che non può essere ignorato: il rischio è concreto, immediato, e riguarda tutti.