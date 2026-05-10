Un furto notturno ha colpito uno dei locali simbolo della movida di Ragusa Ibla: il Lucernaio Pub. Ignoti, approfittando del silenzio delle ore più tarde, sono riusciti a introdursi all’interno del locale portando via la cassa, alcune attrezzature e diversi strumenti di lavoro indispensabili per l’attività quotidiana.

L’allarme è stato lanciato dagli stessi gestori attraverso un messaggio diffuso sui social poche ore dopo l’accaduto. Nel loro racconto, oltre all’amarezza per il gesto subito, emerge però una determinazione che ha colpito l’intera comunità: nessuna intenzione di fermarsi, nessuna resa. Anzi, la volontà immediata di rimettersi in piedi.

I titolari hanno voluto ringraziare le forze dell’ordine per la tempestività e, soprattutto, la comunità di Ibla che si è stretta attorno al locale con messaggi, telefonate e aiuti concreti. Un’ondata di solidarietà che conferma il legame profondo tra il pub e il quartiere barocco.

Nonostante i danni e il furto, il Lucernaio ha riaperto subito: “Siamo già operativi, più testardi di prima”, hanno scritto i gestori. Un gesto che diventa quasi una dichiarazione di identità: resilienza, appartenenza, voglia di non lasciare che episodi di microcriminalità intacchino la vitalità del territorio.

Resta la preoccupazione per un fenomeno che negli ultimi tempi sembra riaffacciarsi con maggiore frequenza, ma la risposta della comunità — compatta, affettuosa, immediata — racconta una storia diversa: quella di un quartiere che non si lascia intimidire e che continua a fare rete attorno ai suoi luoghi più vivi.