Il Frigintini Calcio disputerà il campionato di Promozione anche nella prossima stagione. La “Di Rosa Band” ha superato 3-1 lo Scicli CR nella finale playout del girone D, giocata nel pomeriggio al “Pietro Scollo”, condannando così i cremisi alla discesa in Prima Categoria. Vittoria pienamente meritata per i rossoblù della frazione modicana, capaci di superare ostacoli di varia natura nell’arco dell’annata e di raccogliere, di fronte a una bella cornice di pubblico per il derby ibleo, i frutti del lavoro iniziato ad agosto. Giornata speciale anche per capitan Vitale, che ha salutato il calcio giocato. Spinti da un centinaio di sostenitori, gli ospiti hanno approcciato meglio il match, con Fusca in evidenza e la giusta “cattiveria” agonistica. Presa la misura, però, la “Banda” di casa ha guadagnato campo e iniziato a pungere una difesa sciclitana schierata in maglia nera. Al 9′ Sangiorgio sfiora il vantaggio su calcio piazzato: traiettoria che si abbassa all’improvviso e pallone che scheggia la parte alta della rete. Poco dopo, Lo Magno calcia mancino dal limite ma la sfera sorvola la traversa. Il gol arriva al 31′: corner dalla sinistra, palla che sbatte sulla traversa e ricade nell’area piccola, dove Cicero è il più rapido a intervenire e a insaccare da distanza ravvicinata, facendo esplodere la tribuna modicana. Sull’onda dell’entusiasmo i padroni di casa alzano i ritmi, ma nel finale di frazione lo Scicli CR costruisce due chance per riequilibrare. Al 43′ Napolitano scarica un “missile” dal limite che sfiora il palo; al 47′ Riela, servito da Di Rosa, “mastica” il pallone da pochi passi e Caruso blocca a terra senza affanni. Si va al riposo sull’1-0 per il Frigintini.

La ripresa si apre con l’undici sciclitano determinato e subito pericoloso in un paio di occasioni. A colpire, però, è ancora il Frigintini: al 6′ Sangiorgio raccoglie un traversone dal fondo destro dell’attacco rossoblù, prende la mira e “fulmina” Fidone per il raddoppio che avvicina sensibilmente la salvezza. Gli ospiti “sbandano” ma non mollano; si riversano in avanti, tuttavia al 29′ un errore in disimpegno di Fidone consegna la palla a Cavallo, glaciale nel firmare il 3-0 e mettere in “ghiacciaia” la permanenza in Promozione. Colpito nell’orgoglio, lo Scicli CR reagisce subito: al 30′ su corner di Di Rosa, Caruso allontana di pugno e la sfera arriva al limite a Gazzè, che controlla e scarica un destro all’incrocio, alla sinistra del portiere modicano, per il 3-1. Nel finale il Frigintini perde un filo di sicurezza e la formazione ospite prova a riaprire la contesa, ma la retroguardia modicana, guidata da uno straordinario Cicero, fa buona guardia e contiene con ordine. Dopo 7′ di recupero, l’ottimo signor Corvaglia decreta la fine: può partire la festa rossoblù per una salvezza conquistata con pieno merito. Applausi comunque per lo Scicli CR, che ringrazia i propri tifosi prima di lasciare mestamente il terreno di gioco. Dalla società modicana è arrivato anche l’augurio ai cremisi per un pronto ritorno in Promozione.

Frigintini Calcio 3

Scicli CR 1

Marcatori: pt 31′ Cicero, st 6′ Sangiorgio, 27′ Cavallo, 31′ Gazzè

Frigintini Calcio: Caruso, Angelo Denaro, Amato, Savarino, Arrabito, Cicero, Lo Magno (45′ st Giurdanella), Cavallo, Sangiorgio, Vitale (24′ st Modica), Macauda (45′ st Giovanni Denaro). A Disp: Vicari, Hegazi, Cerruto, Ragusa, Iemmolo, Sortino. All. Ciccio Di Rosa.

Scicli CR: Fidone, Bouda (7′ st Edoardo Assenza), Napolitano, (21′ st Vindigni), Cappello, Salvatore Assenza (45′ st Zisa), Nigro (17′ st Pisana), Fusca, Gazzè, Riela (17′ st Interliggi), Di Rosa. A Disp: Bonincontro, Adamo, Scucces, Candiano. All. Peppe Betto.

Arbitro: Enrico Corvaglia di Catania

Assistenti: Sergio Privitera di Catania e Salvatore Musumeci di Acireale