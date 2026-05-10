L’avventura del Vittoria Calcio si ferma al secondo turno dei playoff, al termine di un’annata intensa e densa di emozioni. I biancorossi guidati da Tonino Figliomeni, dopo aver eliminato il Mazzarrone, si sono arresi all’Avola, che stacca così il pass per le fasi nazionali e affronterà al primo turno a eliminazione diretta l’Angelo Cristofaro Oppido, vincitore dei playoff del girone di Basilicata. La gara, disputata al “Gianni Cosimo”, si è sbloccata nel primo tempo con la rete di Midolo, che ha consentito agli ospiti di andare all’intervallo avanti di un gol. Nella ripresa il Vittoria ha provato ad alzare i giri, ma a cinque minuti dal 90’ l’Avola ha firmato il raddoppio con Tringale, lesto a raccogliere un lancio in profondità e a superare Malandrino. Ridotto in dieci dal 39’ per l’espulsione del capitano Giuseppe Sferrazza (doppia ammonizione), il Vittoria ha comunque trovato la forza di accorciare al 44’ con Mazza. Non è però rimasto tempo sufficiente per organizzare l’assalto finale. Una sconfitta che lascia amarezza, ma anche orgoglio per il cammino compiuto: la squadra ha mostrato carattere e coesione, tenendo testa a un avversario di qualità. Sugli spalti, come sempre, il pubblico ha sostenuto con passione i biancorossi fino all’ultimo istante. Lo sguardo ora è rivolto al futuro, con la volontà di ripartire e consolidare quanto di buono è stato costruito. Il progetto tecnico e umano avviato da Figliomeni ha restituito entusiasmo e identità al calcio vittoriese. La stagione si chiude con la consapevolezza di aver posto basi solide per tornare a competere ai vertici e, presto, per inseguire di nuovo il sogno della promozione.