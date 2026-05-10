Una svolta per il servizio dei Lions in Sicilia: al XXX Congresso del Distretto 108 Yb, a Modica, numerosi club hanno aderito alla Fondazione di Partecipazione Distrettuale, definita “passaggio fondamentale” dal governatore Diego Taviano. Il nuovo organismo affiancherà da subito i club siciliani per dare più struttura e continuità ai service, rafforzando la capacità di intervento su tutto il territorio. Potrà amministrare risorse, partecipare a bandi e attivare partnership con enti pubblici e privati, ampliando la portata delle iniziative a favore delle comunità. La Fondazione sarà dedicata al compianto PDG e Good Will Ambassador Gianfranco Amenta, cui si deve gran parte del progetto. Nel corso dei lavori è stato eletto il primo Consiglio di amministrazione, che include l’avv. Pippo Russotto del Lions Club Comiso Terra Iblea. Nasce così una nuova fase per i Lions siciliani: più organizzazione, rete più solida e impatto più incisivo in tutta la Sicilia.