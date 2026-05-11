Nell’ambito della costante attività di vigilanza e controllo svolta dalla Guardia Costiera di Pozzallo a tutela della sicurezza della navigazione e dell’ambiente marino, nell’ultima settimana sono state elevate due sanzioni amministrative, per un ammontare complessivo pari a 6.666 euro, a seguito di controlli eseguiti su navi mercantili che hanno scalato il porto di Pozzallo.

Le violazioni accertate riguardano irregolarità connesse alla normativa in materia di gestione e conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi, settore particolarmente delicato ai fini della prevenzione di possibili fenomeni di inquinamento marino e della salvaguardia dell’ecosistema costiero.

I controlli, condotti dal personale della Capitaneria di Porto specializzato in materia di sicurezza della navigazione e tutela ambientale, si inseriscono in una più ampia e strutturata attività di monitoraggio del traffico mercantile che interessa lo scalo pozzallese, con verifiche documentali ed operative finalizzate ad accertare il corretto rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale ed internazionale di settore.

Particolare attenzione viene rivolta alla corretta compilazione delle notifiche preventive relative ai rifiuti di bordo, alle procedure adottate per la gestione degli stessi ed alla corrispondenza tra quanto dichiarato e le effettive condizioni riscontrate durante le ispezioni.

L’attività della Guardia Costiera proseguirà senza soluzione di continuità, con l’obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza e tutela ambientale, assicurando il rigoroso rispetto delle regole poste a presidio del mare e della collettività.

La Capitaneria di Porto di Pozzallo rinnova, inoltre, il proprio impegno quotidiano nella prevenzione di condotte potenzialmente idonee a compromettere l’ambiente marino-costiero, operando attraverso controlli mirati, attività ispettive e costante presenza sul territorio e sul mare.