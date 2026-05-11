Nel mese di maggio, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ragusa propone tre appuntamenti di grande valore dedicati agli iscritti, ai professionisti sanitari e alla comunità, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’infermiere, sostenere la formazione continua e creare spazi di confronto sui temi più urgenti della sanità contemporanea. Il primo evento si terrà domani, martedì 12 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, nella Sala Convegni della Cna in via Psaumida 38 a Ragusa, e rappresenterà un momento particolarmente significativo per l’intera categoria. La giornata prevede l’assemblea plenaria degli iscritti, un passaggio fondamentale per condividere visioni, criticità e prospettive future; la consegna delle targhe ai colleghi che celebrano il venticinquesimo anno di iscrizione all’Albo, un riconoscimento che sottolinea dedizione, professionalità e continuità; e infine l’evento formativo dedicato alla gestione degli accessi vascolari, un tema centrale per la sicurezza del paziente e per l’adozione di buone pratiche assistenziali aggiornate alle più recenti linee guida. Si comincia a partire dalle 9. Gli altri appuntamenti il 15 a Modica con il corso infermieristico del Meeting pneumologico degli Iblei e il 23 maggio a Ragusa con il convegno regionale Apsilef Sicilia dal titolo “Professioni sanitarie legali forensi: profili e attività tra sistema delle cure e diritto”.

Il presidente dell’Opi Ragusa, Gaetano Monsù, sottolinea come questo mese rappresenti un’occasione preziosa per ribadire il valore della professione infermieristica e la necessità di investire con decisione nella crescita delle competenze. «Questi appuntamenti – afferma Monsù – non sono semplici momenti celebrativi, ma tappe di un percorso che vuole mettere al centro la qualità dell’assistenza e la dignità del nostro lavoro. La Giornata Internazionale dell’Infermiere ci ricorda quanto sia fondamentale il contributo quotidiano dei professionisti della cura, spesso chiamati a operare in condizioni complesse e con risorse limitate. La consegna delle targhe ai colleghi che raggiungono i 25 anni di iscrizione è un gesto di gratitudine verso chi ha dedicato una vita intera al servizio della comunità. L’evento formativo sugli accessi vascolari, infine, testimonia il nostro impegno nel promuovere aggiornamento, sicurezza e responsabilità clinica».

Monsù invita tutti gli iscritti e gli operatori sanitari del territorio a partecipare, ricordando che solo attraverso il confronto e la crescita condivisa è possibile costruire una sanità più solida, più moderna e più vicina ai bisogni reali dei cittadini. In un momento storico in cui il sistema sanitario è chiamato a rispondere a sfide sempre più complesse, l’Opi Ragusa rinnova il proprio impegno nel sostenere la professione infermieristica e nel promuovere iniziative che rafforzino competenze, consapevolezza e senso di appartenenza.