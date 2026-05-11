Ragusa ha vissuto ieri un pomeriggio di intensa partecipazione e profonda spiritualità con la festa di Maria Santissima della Medaglia, tra le ricorrenze più care alla comunità.

Dalla Cattedrale di San Giovanni Battista il simulacro della compatrona è tornato a percorrere le vie del centro storico, seguito da una moltitudine di fedeli con le candele accese, trasformando il cammino in un suggestivo itinerario di luce e devozione.

A guidare il corteo processionale è stato il sacerdote Alessio Leggio, vicario parrocchiale della chiesa San Domenico Savio di Vittoria, affiancato dal parroco della Cattedrale, don Giuseppe Burrafato, che ha animato con fervore l’intera celebrazione, invitando i presenti a vivere la ricorrenza come occasione di rinnovata fede e affidamento alla Vergine.

Le note della corale “San Giovanni Battista”, diretta dal maestro Giovanni Arestia, e quelle del corpo bandistico “San Giorgio”, guidato dal maestro Giacomo Antonio Palermo, hanno accompagnato il passaggio del simulacro lungo corso Italia, via Roma, via Sant’Anna e le altre strade del cuore cittadino, dove balconi e finestre si sono adornati di fiori e di preghiere.

Al rientro in Cattedrale, l’accoglienza è stata affidata al canonico sacerdote Giuseppe Cabibbo, rettore della chiesa di San Michele Arcangelo, che ha presieduto la celebrazione eucaristica conclusiva, sottolineando il valore della devozione mariana quale segno di unità e speranza per la comunità ragusana.

La festa della Madonna della Medaglia, le cui radici affondano nell’Ottocento e si ispirano alle apparizioni di Santa Caterina Labouré, continua a rappresentare un punto fermo della vita religiosa cittadina, capace di unire generazioni e sensibilità diverse sotto lo sguardo materno della Vergine.

Già fissato il prossimo appuntamento: domenica 17 maggio, in occasione della Solennità dell’Ascensione del Signore, la Cattedrale ospiterà una celebrazione speciale durante la quale sedici ragazzi del catechismo riceveranno per la prima volta il Sacramento dell’Eucaristia. Un ulteriore momento di gioia e di grazia che darà continuità al cammino di fede inaugurato da questa intensa festa mariana.