Incidente stradale lunedì mattina con rallentamenti alla circolazione stradale nei pressi del ponte Guerrieri. Lo scontro ha coinvolto un’auto e una moto lungo il tratto che conduce alla rotatoria poco distante dal viadotto. L’impatto è avvenuto intorno alle 9. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. I mezzi coinvolti sulla carreggiata hanno provocato, come accennato, rallentamenti al traffico nella fascia oraria di punta, soprattutto lungo l’arteria che collega diverse zone della città e l’area del ponte Guerrieri.