Un incidente stradale si è verificato oggi intorno alle 13 nella zona di Cannamelito, lungo la Sp 5 Vittoria–Comiso, poco sopra il ponte in contrada Fontana della Volpe, arteria provinciale gestita dal Libero Consorzio di Ragusa.
Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo coinvolto avrebbe perso aderenza mentre percorreva il tratto in direzione Comiso, terminando la corsa con alcuni danni alla carrozzeria (foto Franco Assenza).
Fortunatamente, per il conducente si sono registrate soltanto lievi ammaccature, senza conseguenze gravi né necessità di ricovero.
La circolazione ha subito rallentamenti temporanei per consentire le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale, particolarmente trafficato nelle ore centrali della giornata.
L’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni della viabilità provinciale e sulla necessità di garantire interventi costanti di manutenzione e prevenzione lungo le arterie extraurbane, spesso teatro di sinistri anche in assenza di dinamiche particolarmente complesse.