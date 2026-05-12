Il sindaco Cassì (nella foto) mantiene in tasca due tra le deleghe più importanti: sviluppo economico ed ambiente, dopo le dimissioni di Giorgio Massari e di Mario D’Asta. E’ come se di fatto non servissero gli assessori, ovvero se ne può fare a meno facilmente, perché se dopo mesi non si provvede a trovare una sostituzione, evidentemente è proprio questo il messaggio che Cassì lancia alla sua città.

D’altra parte, come abbiamo letto in tanti, sul Sole 24 ore, questa città è sempre più povera, anzi è la più povera d’Italia, tra i capoluoghi di provincia. E la risposta giusta per invertire la rotta, per cambiare il senso delle cose è proprio questa: non fare nulla. Quanto meno questo è quello che pensa Cassì.

E’ un messaggio esattamente in linea con la politica di Cassì e con il modello culturale politico che in questi lunghi anni ha imposto alla città: il consiglio comunale? Non serve. Parlare di bilancio anche solo per capire come possono essere investiti i soldi della collettività? Anche no. I partiti? Scatole vuote che tuttavia possono essere riempite da lui, se ciò si rende utile per andare alla Regione, perché la poltrona piace a tutti, anche a Cassì.

Per Cassì FARE è peggio che NON FARE, anche perché se non fai, nessuno ti critica, mentre se fai qualcosa potresti attirare critiche. E le critiche non piacciono a nessuno, non piacciono al modello sperimentato da Cassì stesso e dal suo comunicatore, il modello del controllo delle masse attraverso quello che possiamo definire “il populismo qualificato nel modello comunicativo, ovvero, tradotto, parliamo solo delle cose che piacciono a tutti, senza dare mai risposte concrete sui problemi che attanagliano la città, per costruire l’esercito di tutti quelli che la pensiamo allo stesso modo..”.

Si era sparsa la voce che il sindaco aveva deciso di far entrare Fratelli di Italia nella compagine di giunta, dove già si registra la presenza di Forza Italia, sol perché adesso questo è il suo partito.

In pratica nel 2023 ci sono state le elezioni, e il centrodestra, composto da Fratelli di Italia e dalla lista Insieme, e dalla lista di Forza Italia, ha perso. L’offerta politica del centrodestra che vedeva candidato a sindaco l’avv. Giovanni Cultrera, non è stata ritenuta valida dagli elettori che hanno invece votato per il sindaco Cassì e per la sua maggioranza fatta di liste civiche di sinistra, di destra e di centro.

Adesso accade che il sindaco Cassì ha aderito a FORZA ITALIA che è il partito che alle elezioni era contro di lui.

Sinceramente non sarà facile comporre questo imbroglio. La gente pensa male della politica e se vengono forniti questi esempi, che deve fare?

Viene da chiedersi: ma è cambiato il programma di Forza Italia oppure è cambiato il programma del sindaco? E quelli che di Fratelli di Italia che prima non erano d’accordo con Cassì, adesso sono d’accordo con lui e con il suo programma? E soprattutto se Cassì prima non voleva in giunta simboli di partito ed ha litigato anche con i suoi alleati per questo motivo, ora perché li vuole? Cosa è cambiato?

In effetti sembrerebbe che Fratelli d’Italia abbia rispedito al mittente questa offerta, e stia cercando invece di dialogare con le altre forze politiche della città per ricostruire una proposta politica di centrodestra unitaria e coerente.

La proposta più sensata è pensare per tempo che si può costruire una proposta politica che vada oltre il populismo di Cassì, che alla fine avrà sicuramente fatto una bella pista ciclabile, dove si può correre ed ammirare il mare, ma che non ha risolto nessuno dei temi nevralgici che stanno desertificando questa città, la stanno rendendo più povera, più ignorante, meno partecipata, sempre più periferia. Un centrodestra unito, anche e soprattutto con le forze, e personaggi, oggi in giunta, prima civiche e di seguito in Forza Italia, potrebbe seriamente tentare in questa azione, ma per domani. Forse è il caso che questa esperienza nata in un modo finisca nel medesimo modo come è nata. Ci sarà tempo e modo nel futuro di trovarsi e ritrovarsi su progetti nuovi e nuovi leader di coalizione. Quanto meno questa è la speranza.