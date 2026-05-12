La comunità di Comiso continua a vivere con intensa partecipazione i giorni dedicati a Maria Santissima Addolorata, tra momenti di fede, tradizione e condivisione. Durante la celebrazione eucaristica presieduta da don Fabio Stracquadaini, si è svolta la benedizione delle mamme, un gesto di profonda tenerezza e riconoscenza verso il ruolo materno, accompagnato dalle voci e dalla preghiera delle mamme dell’Azione cattolica parrocchiale. Al termine, si è tenuta la premiazione della IV edizione del “Premio Maria Russo”, che ha valorizzato il tavolo della cena gastronomica di domenica scorsa più bello e più ricco, simbolo di comunità e di condivisione.

Oggi, martedì 12 maggio, la celebrazione eucaristica delle 19 è presieduta da don Simone Vittorio Gatto, con la raccolta dei doni per le famiglie bisognose. Il Settenario è animato dalla Conferenza San Vincenzo de Paoli, segno concreto di solidarietà e attenzione verso chi vive situazioni di difficoltà.

Domani, mercoledì 13 maggio, la celebrazione vespertina sarà ancora guidata da don Simone Vittorio Gatto e vedrà protagonisti gli scout del gruppo Agesci Comiso 1, che si renderanno protagonisti del Settenario con spirito di servizio e gioia comunitaria. Giovedì, altra giornata significativa dei festeggiamenti, la città si raccoglierà per la benedizione delle famiglie, momento di unità e di affidamento alla Vergine Addolorata. Parteciperanno gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie De Amicis, Monserrato e Senia. Il Settenario sarà animato dagli alunni delle scuole, a testimonianza di una fede che si rinnova nelle nuove generazioni e che continua a intrecciare tradizione, educazione e speranza.