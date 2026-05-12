Nel tardo pomeriggio di lunedì, nel territorio di Comiso, si è verificato un grave sinistro stradale all’incrocio tra la Strada provinciale 3 e la Strada provinciale 4, in contrada Boscorotondo.
A scontrarsi sono stati un’autovettura e un mezzo agricolo.
L’urto, di forte entità, ha provocato seri danni alla parte anteriore dell’auto, mentre il trattore è rimasto fermo al centro della carreggiata, intralciando il traffico.
Nonostante la dinamica potesse far presagire esiti peggiori, l’episodio si è concluso senza gravi conseguenze: entrambi i conducenti sono usciti dai rispettivi veicoli quasi illesi, riportando soltanto lievi ferite.
Dopo essersi sincerati delle condizioni di salute l’uno dell’altro, i due hanno proceduto autonomamente alla compilazione della constatazione amichevole per la definizione della dinamica ai fini assicurativi (foto Assenza).